Кременчук, Освіта

У Кременчуці затримується процес із будівництвом укриття у ліцеї №11: у чому причина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 131

 

Кінцевих термінів здачі об'єкту наразі не називають

У Кременчуці затримується процес здачі модульного укриття у ліцеї №11. Про це сьогодні, 9 жовтня, на засіданні виконкому розповів міський голова Віталій Малецький.

— Деякі роботи зараз затримуються — там здійснюється мощення підходів до цього укриття, електротехнічні роботи завершуються. Будівельник так працює. Якщо відверто, ми йому заплатили 180 тисяч… плюс 3 мільйона заплатили. Тобто ми з ними поступово розраховуємось. Зараз ще є від них заявка на 10 мільйонів гривень. По мірі надходження коштів відповідно він буде далі продовжувати роботу, але це не так швидко, як хочеться, — розповів міський голова.

Крім того, Віталій Малецький назвав ще дві причини у сповільненні робіт на будівництві укриття — кадрова проблема у підрядника та облицювання стін на об'єкті. За його словами, там дещо змінили підхід до фарбування стін.

Нагадаємо, у вересні міська влада обіцяла, що укриття в ліцеї завершать орієнтовно за місяць

Додамо, що облаштуванням модульного укриття у ліцеї займається компанія «Європабуд». Очікувана вартість робіт — 26 мільйонів 27 тисяч 654 гривень. Гроші на проведення робіт Кременчук взяв у кредит, який погодив Мінфін торік у листопаді.

Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей №11 укриття будівництво
