Проблеми з дорогами, сховищами й авто за пів мільйона: жителі Кременчуцького району скаржаться на голову однієї з громад

Жителі Кам’янопотоківської громади скаржаться на дії їхньої голови. Проблеми, зокрема, стосуються ремонту доріг, освітлення у селах, облаштування сховищ, несправедливого розподілу коштів між населеними пунктами. Крім того, у людей є питання щодо деяких закупівель громади — наприклад, Toyota Сamry для виконкому, юридичні послуги на майже 600 тисяч гривень тощо. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець 26 травня.
Сам чоловік також проживає у Кам’янопотоківській громаді.
Голова профспілки додає: нині триває ремонт сховища у селах Чечелеве та Білецьківка, водночас у Кам’яних Потоках «там нічого такого немає».
У своєму листі до правоохоронних органів профспілка від імені жителів громади також заявляла про відсутність освітлення на вулицях громади, окрім Центральної.
Крім того, у жителів громади виникають питання щодо доцільності та прозорості деяких закупівель громади — це стосується і ремонту доріг також.
Як розповів журналістам Сергій Москалець, профспілка вже звернулась до низки правоохоронних органів. Надалі слідчі проводитимуть перевірки, «вже оформлюються документи», зазначив чоловік.
Так, серед закупівель громади люди згадували про автомобіль Toyota Сamry, який придбали у вересні 2023 року за 540 тисяч гривень. За словами Москальця, машиною користується голова громади.
Як вказано у системі публічних закупівель Prozorro, машину придбали у ФОП Смішка Віталія Володимировича. За даними Clarity Project, чоловік зареєструвався як підприємець у 2018 році, серед держзамовлень — лише машина для виконкому Кам’янопотоківської сільської ради.
Основний вид діяльності підприємця — роздрібна торгівля продуктами харчування. Водночас з Єдиного державного реєстру декларацій стало відомо, що Віталій Смішко є начальником Кам’янопотоківської місцевої пожежної охорони, депутатом місцевої ради.
У декларації за 2022 року депутат вказував Toyota Сamry 2016 року випуску, авто посадовець придбав у 2021 році. Ціну на машину у документі не зазначили. Водночас уже за 2023 рік Віталій Смішко не декларує цю машину, як і за 2024 рік, тож можемо припустити, що депутат продав власну машину виконавчому комітету. У характеристиці до предмета закупівлі вказані вимоги, які відповідають авто начальника пожежної охорони.
Серед іншого люди згадували і ремонти доріг. Так, протягом 2024-го, а також у 2025 році комунальне підприємство «Кам’янське» замовляло поточні ремонти доріг. Роботами опікувалось, зокрема, ТОВ «Облбуддор», що вже фігурувало у кримінальних провадженнях.
Як вказано у матеріалах справи, ексдиректорку компанії судили за службову недбалість, яка призвела до завищення вартості реконструкції вулиці Миру в Горішніх Плавнях.
Саме ж ТОВ «Облбуддор» пов’язують із депутатом Полтавської обласної ради Олегом Сазоновим. Відповідні зв’язки простежуються у змінах контактів «Облбуддор» та компанії, засновником якого був депутат облради, про що вказано у аналітичних системах.
Ремонтом доріг також опікувалось, зокрема і ТОВ «АЛЬФА-БІТ». «АЛЬФА-БІТ» зареєстрували у Світловодську у 2020 році. На цей час фірма має 9 підписаних договорів із розпорядниками бюджетів на понад 2,8 млн грн, найбільше — з управлінням житлово-комунального господарства Світловодської міськради. Директором і засновником на сьогодні є Олександр Скляров. Компанія займалась і облаштуванням укриттів у Кременчуці.
Серед доцільності витрат коштів також згадувалось і юридичні послуги для Кам’янопотоківської громади. Так, зокрема, структури під порядкуванням виконкому загалом придбали юрпослуг із 2021 року щонайменше на понад 3 млн грн у ФОП Мірошника Михайла Олеговича.
Під час спілкування з виконавчим комітетом Кам’янопотоківської громади «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що станом на 26 травня очільниця ТГ Анна Самойлюк перебуває у відпустці, а секретарка ради — на виїзді. Редакція опублікує роз’яснення у разі їх отримання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.