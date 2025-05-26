Проблеми з дорогами, сховищами й авто за пів мільйона: жителі Кременчуцького району скаржаться на голову однієї з громад

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 399

Люди найбільше скаржаться саме на стан доріг

Жителі Кам’янопотоківської громади скаржаться на дії їхньої голови. Проблеми, зокрема, стосуються ремонту доріг, освітлення у селах, облаштування сховищ, несправедливого розподілу коштів між населеними пунктами. Крім того, у людей є питання щодо деяких закупівель громади — наприклад, Toyota Сamry для виконкому, юридичні послуги на майже 600 тисяч гривень тощо. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець 26 травня.

Сам чоловік також проживає у Кам’янопотоківській громаді.

Сергій Москалець/фото: архів КТ

— Голова територіальної громади Самойлюк (Анна — ред.) сама із Білецьківки. Виходить так, що кошти, вони списуються практично на Білецьківку, на Чечелеве. Але не робиться для Кам’яних Потоків, Садків, Чикалівки та Ройового, — каже Москалець.

Голова профспілки додає: нині триває ремонт сховища у селах Чечелеве та Білецьківка, водночас у Кам’яних Потоках «там нічого такого немає».

— Дороги не ремонтуються, місцевого значення. Ми не беремо центральну дорогу, вона вбита. Зараз щось там латають після нашого листа. Дороги на іншій вулиці, вони ґрунтові, мало асфальтовані, ями по коліна. Ніхто їх не грейдерує, ніхто їх не засипає. Ми власними силами все довбем і туди закидаємо, — каже Сергій Москалець.

У своєму листі до правоохоронних органів профспілка від імені жителів громади також заявляла про відсутність освітлення на вулицях громади, окрім Центральної.

— Також у громади виникають питання, куди і кому передані землі Державного резерву. Ліси і посадки постійно вирубуються невідомими, а місцеві мешканці не мають права навіть принести з посадки сухостій, — йдеться в зверненні, що є у розпорядженні редакції.

Крім того, у жителів громади виникають питання щодо доцільності та прозорості деяких закупівель громади — це стосується і ремонту доріг також.

Як розповів журналістам Сергій Москалець, профспілка вже звернулась до низки правоохоронних органів. Надалі слідчі проводитимуть перевірки, «вже оформлюються документи», зазначив чоловік.

Що вказано у системі Prozorro

Так, серед закупівель громади люди згадували про автомобіль Toyota Сamry, який придбали у вересні 2023 року за 540 тисяч гривень. За словами Москальця, машиною користується голова громади.

— Для голови (купили — ред.), щоб їздити культурно. Хоча в 23-му році, коли війна, можна було б якийсь «запорожець» або «жигулі» поганенькі купити і кататися, — заявляє голова профспілки.

Як вказано у системі публічних закупівель Prozorro, машину придбали у ФОП Смішка Віталія Володимировича. За даними Clarity Project, чоловік зареєструвався як підприємець у 2018 році, серед держзамовлень — лише машина для виконкому Кам’янопотоківської сільської ради.

Основний вид діяльності підприємця — роздрібна торгівля продуктами харчування. Водночас з Єдиного державного реєстру декларацій стало відомо, що Віталій Смішко є начальником Кам’янопотоківської місцевої пожежної охорони, депутатом місцевої ради.

У декларації за 2022 року депутат вказував Toyota Сamry 2016 року випуску, авто посадовець придбав у 2021 році. Ціну на машину у документі не зазначили. Водночас уже за 2023 рік Віталій Смішко не декларує цю машину, як і за 2024 рік, тож можемо припустити, що депутат продав власну машину виконавчому комітету. У характеристиці до предмета закупівлі вказані вимоги, які відповідають авто начальника пожежної охорони.

Серед іншого люди згадували і ремонти доріг. Так, протягом 2024-го, а також у 2025 році комунальне підприємство «Кам’янське» замовляло поточні ремонти доріг. Роботами опікувалось, зокрема, ТОВ «Облбуддор», що вже фігурувало у кримінальних провадженнях.

Як вказано у матеріалах справи, ексдиректорку компанії судили за службову недбалість, яка призвела до завищення вартості реконструкції вулиці Миру в Горішніх Плавнях.

Олег Сазонов під час зустрічі з місцевими мешканцями громади/фото: Кам’янопотоківська громада

Саме ж ТОВ «Облбуддор» пов’язують із депутатом Полтавської обласної ради Олегом Сазоновим. Відповідні зв’язки простежуються у змінах контактів «Облбуддор» та компанії, засновником якого був депутат облради, про що вказано у аналітичних системах.

Ремонтом доріг також опікувалось, зокрема і ТОВ «АЛЬФА-БІТ». «АЛЬФА-БІТ» зареєстрували у Світловодську у 2020 році. На цей час фірма має 9 підписаних договорів із розпорядниками бюджетів на понад 2,8 млн грн, найбільше — з управлінням житлово-комунального господарства Світловодської міськради. Директором і засновником на сьогодні є Олександр Скляров. Компанія займалась і облаштуванням укриттів у Кременчуці.

Серед доцільності витрат коштів також згадувалось і юридичні послуги для Кам’янопотоківської громади. Так, зокрема, структури під порядкуванням виконкому загалом придбали юрпослуг із 2021 року щонайменше на понад 3 млн грн у ФОП Мірошника Михайла Олеговича.

Що каже керівництво громади

Під час спілкування з виконавчим комітетом Кам’янопотоківської громади «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що станом на 26 травня очільниця ТГ Анна Самойлюк перебуває у відпустці, а секретарка ради — на виїзді. Редакція опублікує роз’яснення у разі їх отримання.