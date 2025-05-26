У Кременчуцькому районі розслідують можливе розкрадання коштів під час ремонту роздягалень

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Ідеться про договір підряду, укладений у вересні 2024 року, вартістю понад 749 тис. грн

Глобинський районний суд надав слідчим Кременчуцького райуправління поліції та прокурорам Глобинської окружної прокуратури тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, що стосуються капітального ремонту спортивних роздягалень. Слідчі підозрюють можливе розкрадання коштів посадовцями та підрядником. Про це стало відомо з ухвали суду за 23 травня.

Ідеться про договір підряду, укладений у вересні 2024 року, вартістю понад 749 тис. грн. Роботи були завершені до кінця року, і підрядник отримав повну оплату. Однак згодом експерти оцінили фактично виконані роботи лише у 252 тисячі гривень. Різницю — понад 497 тис. — слідчі вважають можливими збитками для бюджету.

З системи публічних закупівель Prozorro стало відомо, що мова, ймовірно, йде про капітальний ремонт спортивних роздягалень та суміжних приміщень Градизької гімназії імені Героя України О.Білаша. Роботи виконувало ТОВ «Крембудмонтаж», яке також опікувалось ремонтами укриттів у Кременчуцькій гімназії № 21.

За цим аналітичної системи Youconrol, ТОВ «Крембудмонтаж» створене понад 7 років тому, зареєстроване в Кременчуці. Спеціалізується на інших будівельно-монтажних роботах. Засновники підприємства — мешканці Омельника Геннадій Рябов та Валерій Вовкодав (він же директор). Статутний фонд підприємства — 1 тисяча гривень.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують можливе привласнення грошей під час будівництва укриття для одного з навчальних закладів Горішніх Плавнів. За даними слідства, навчальний заклад у Горішніх Плавнях уклав з приватною фірмою договір на будівництво укриття вартістю понад 21 млн грн без ПДВ.