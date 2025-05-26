Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 08:44
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 27 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-57/2;
- вул. Республіканська, 93,93А;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- туп. Юнатів, 1-7;
- вул. Михайла Грушевського, 11;
- туп. Михайла Грушевського, 3,4,5;
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А;
- вул. Олександрійська, 28-89;
- пров. Шкільний, 18/5;
- пров. Транспортний, 1-28;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
- вул. Софіївська, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30.
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9,23.
З 8.00 до 18.00:
- пров. Вербовий, 2,4;
- вул. Джерельна, 3-19;
- вул. Каштанова, 1-22;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118;
- пров. Рівненський, 13А-25;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- пров. 1-й Деповський, 16-21;
- пров. Вагонний, 3-15;
- вул. Івана Богуна, 2А-12/1;
- вул. Максима Кривоноса, 3-18;
- вул. Павла Скоропадського, 2-10.
З 8.00 до 20.00:
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Євгена Патона, 25;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- просп. Полтавський;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Євгена Патона, 25;
- с. Потоки,
- с. Мала Кохнівка,
- с. Соснівка,
- с. Придніпрянське.
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