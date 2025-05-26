Рятувальники погасили пожежу в будинку у Семенівській громаді — ДСНС

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 113

За минулу добу на території Полтавської області сталося 5 пожеж. Одна з них на Кременчуччині. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 25 травня, о 8.20 у селі Богданівка Семенівської територіальної громади виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив віконну раму та пошкодив стіни й стелю будинку. До гасіння пожежі залучалась 8 ДПРП (1 ланка — 3 рятувальники). У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.