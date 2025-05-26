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У Полтаві зіткнулися тролейбус, автобус, позашляховик та легковик — травмовано троє людей

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 217

 

Поліція встановлює обставини ДТП за участі одразу чотирьох транспортних засобів

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня близько 11.00 по вулиці Решетилівській у Полтаві. Поліція встановлює обставини події.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства подія сталася за участі 4-х транспортних засобів: зіткнулися тролейбус, маршрутний автобус «Рута», позашляховик Audi та легковик Daewoo.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 75-річна пасажирка легковика. Їй надали медичну допомогу на місці події. Також тілесні ушкодження отримали двоє дітей 10 та 13 років, які перебували у позашляховику. Їх госпіталізували до дитячої лікарні.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Полтава ДТП тролейбус постраждалі
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