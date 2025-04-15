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У Кременчуці пільговиків планують возити до дач за майже 8 млн грн: що відомо про потенційного перевізника

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 288

Цьогоріч ФОП надав розрахунки витрат на перевезення

Департамент соціального захисту населення замовив пасажирські перевезення окремих категорій громадян до дач на 2025 рік. Відомо, що це триватиме з 1 травня по 17 жовтня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Єдиним учасником торгів став ФОП «Мірошніченко Артур Костянтинович», який запропонував свою ціну за послугу — 7 млн 899 тис. 561 гривню. Нині на сторінці закупівлі оприлюднено оголошення про намір укласти договір із перевізником. 

Своєю чергою ФОП надав розрахунки витрат на перевезення:

 

 
 

За даними Clarity Project, Артур Мірошніченко зареєструвався як ФОП у 2024 році. Має загалом 2 підписані контракти, усі — з департаментом соцзахисту населення Кременчука на загальну суму 7,29 млн грн. Додамо, що торік саме цей ФОП надавав послуги з перевезення пільговиків до дач. 

Кременчуцька династія перевізників. Хто цьогоріч возить пільговиків до дач

Нагадаємо, що у 2023 році перевезенням до дач займався ФОП Артем Мірошніченко за 3,17 млн гривень. Тоді «Телеграф» припустив, що підприємець, ймовірно, є сином відомого у місті перевізника «Союз-Авто-Експрес» Костянтина Мірошніченка. Договір у Prozorro не публікували — тож дізнатися про вартість перевезення, відстань за маршрутами, пасажиропотік, витрати палива та розрахунки — не було можливості. Перевізника на 3,17 млн для кременчужан обрали без конкурсу — департамент послався на зміни у законодавстві про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

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Автор: Телеграф
Теги: дачі
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