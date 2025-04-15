Найкращі глазурі для пасок

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 114

Всілякі поливання та посипання не тільки урізноманітнюють смак випічки, а й надають їй святковий вигляд. Глазурі використовують ще теплими, а зверху обсипають шоколадною або кокосовою крихтою, горіхами, цукатами, навіть цукерками

Біла

250 г цукрової пудри збити з 2 яєчними білками, дрібкою борошна й 1 ст. л. лимонного соку. Глазур має стати досить густою і не розтікатися.

Вершкова

300 г цукру змішати з 250 мл вершків 20% жирності й варити на слабкому вогні, помішуючи, 30 хвилин, поки не загусне. Насамкінець покласти 50 г вершкового масла і 1 ч. л. ванільного цукру.

Фруктова

200 г цукрової пудри розтерти з 2 яєчними білками, потім додати 1 ст. л. соку лимона і 3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу.

Шоколадна

Розтопити в каструлі 25 г вершкового масла, додати 15 г какао і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Зняти каструлю з вогню і додавати потроху 1 склянку цукрової пудри, 2 ст. л. молока. Всипати дрібку кориці й повернути каструлю на вогонь на 1 хвилину.