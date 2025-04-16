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Сьогодні центр Кременчука тимчасово залишиться без води: кому варто зробити запаси

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 176

 

Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Сьогодні, 16 квітня, мешканці центральної частини Кременчука тимчасово залишаться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

  • вул. Театральна, 21, 22, 27-А, 27-Б, 28, 30, 31/20, 32/2, 34, 35/6;
  • вул. Тараса Шевченка, 22/30, 23;
  • вул. Університетська, 22, 22В, 31/6, 32, 33, 36-А, 36/8, 37, 38, 38-А, 39, 40, 41/3;
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, 32-44, 51, 53, 55, 57, 57А;
  • вул. Покровська, 13А, 15/34;
  • бульв. Українського Відродження, 4;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24, 26/37;
  • вул. Соборна, 24/14, 26/37.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води. 

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення води
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