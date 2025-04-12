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Головнокомандувач ЗСУ нагородив десантника з Кременчуччини «Срібним Хрестом» — на його рахунку 8 збитих ворожих БпЛА

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 427

 

Воїн продовжує виконувати бойові завдання на фронті третій рік поспіль

За проявлену ініціативу, професіоналізм та особистий внесок у знищення повітряних засобів противника, молодший сержант Гурнак Сергій Юрійович з Полтавщини нещодавно отримав з рук Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського почесний нагрудний знак «Срібний хрест». Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Молодший сержант Сергій Гурнак родом з села Очеретувате Семенівської громади Кременчуцького району. Як і тисячі свідомих українців, він добровільно пішов захищати Україну, призвавшись за мобілізацією ще у 2022 році.

З листопада 2022 року він виконує бойові завдання у складі зенітного підрозділу окремого розвідувального батальйону ДШВ. Як досвідченого воїна його постійно залучають до виконання завдань у складі мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, що прикривають бойові підрозділи від засобів повітряного нападу противника — переважно ворожих БпЛА.

Нині молодший сержант Сергій Гурнак є командиром зенітного ракетного відділення.

— Завдяки його грамотним діям, швидкому реагуванню та злагодженій роботі системи ППО розвідпідрозділу, було виявлено та знищено вісім ворожих безпілотників різних типів. А це — не просто цифра, це збережені життя наших побратимів, — наголошують у розвідбаті.

Сергій Гурнак вже третій рік поспіль продовжує виконувати бойові завдання не задля нагород, а заради захисту України та рідної йому Полтавщини.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що десантника з Кременчука Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський нагородив «Хрестом Хоробрих». А військовослужбовцю з Полтавщини старшому лейтенанту Івану Козіну вперше в історії ЗСУ разом із «Хрестом бойових заслуг» вручили Срібну дубову гілку. Про це розповіли у пресслужбі 225 окремого штурмового полку, де служить захисник. Нагороду військовий отримав за бої на Курщині у жовтні 2024 року.

У лютому ми писали, що Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Добровольці за підписання контракту отримають винагороду 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта — під час служби. Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безкоштовне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський нагородив десантника з Кременчука «Хрестом Хоробрих»

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ
Теги: нагородження десантник ДШВ ТЦК та СП
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