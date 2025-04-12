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Часниковий лікер від 100 хвороб

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 194

 У світі народної медицини деякі рецепти передаються з поколінь в покоління. Одним із таких є часниковий лікер — потужний натуральний засіб, який із давніх часів вважали «еліксиром молодості» та порятунком від 100 недуг 

Цей настій виводить солі з організму, підвищує працездатність, покращує імунітет, зміцнює судини, зміцнює серце, очищує кров і тонізує організм, прибирає зайві жири та покращує обмін речовин. Він незамінний від жіночих хвороб і запалень. М'яко очищує весь організм від шкідливих відкладень.

Щоб приготувати:

У прозору пляшку кладемо 12 зубчиків часнику. 

Заливаємо 3 склянками червоного вина. 

Закриваємо і ставимо на сонячну сторону на 2 тижні. 

Щодня збовтуємо 2-3 рази. 

Потім проціджуємо і переливаємо в темну пляшку.

Приймаємо по 1 ч. ложці 3 рази на день протягом 1 місяця.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: здоров'я часник
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