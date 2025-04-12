Яку частину врожаю знищили квітневі заморозки: прогнозують різке подорожчання фруктів

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 233 Коментарів: 2

Ціни на фрукти влітку сильно зростуть у порівнянні з минулим роком. Адже через весняні заморозки в Україні втрачено до 80% їх врожаю. Найбільше постраждали кісточкові фрукти. Про це повідомляє Forbes.

За різними оцінками, внаслідок аномальних квітневих заморозків, що накрили Україну, загинуло до 80% абрикосового цвіту. Щодо персиків, деякі аграрні компанії втратили до 90% ранніх та до 30% пізніх сортів персиків — у 2025 році їх вартість може зрости на чверть.

Цього року вартість усіх фруктів значно збільшиться ще й через те, що фермери щоб не втратили врожай були вимушені використовувати дорогі методи для збереження цвіту фруктових дерев.