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Яку частину врожаю знищили квітневі заморозки: прогнозують різке подорожчання фруктів

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 233 Коментарів: 2

 

Через весняні заморозки в Україні очікується дефіцит кісточкових фруктів

Ціни на фрукти влітку сильно зростуть у порівнянні з минулим роком. Адже через весняні заморозки в Україні втрачено до 80% їх врожаю. Найбільше постраждали кісточкові фрукти. Про це повідомляє Forbes. 

За різними оцінками, внаслідок аномальних квітневих заморозків, що накрили Україну, загинуло до 80% абрикосового цвіту. Щодо персиків, деякі аграрні компанії втратили до 90% ранніх та до 30% пізніх сортів персиків — у 2025 році їх вартість може зрости на чверть.

Цього року вартість усіх фруктів значно збільшиться ще й через те, що фермери щоб не втратили врожай були вимушені використовувати дорогі методи для збереження цвіту фруктових дерев.

— Заморозки в першій декаді квітня є звичайним явищем, але в цьому році їх добова тривалість становила 9-15 годин. До того ж вони відбулись, після найтеплішого за весь період спостережень, березня, коли прокинулись та розквітли багато плодових дерев. Саме через це їм нанесена максимально велика шкода, - йдеться в повідомленні Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Depo.ua
Теги: врожай фрукти заморозки ціни подорожчання
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Коментарі: 2

1 409
Andron777:
Сьогодні, 20:12

Якщо влуплять ціну то люди не будуть купувати. Фрукти погніють то взагалі нічого не отримають ті ХВермерии...


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1 760
hunter:
Сьогодні, 20:36

А еще если ударят и майские,тогда надо брать вино и к пингвинам.smile


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