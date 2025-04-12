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Поліція розшукує безвісти зниклого Сергія Затинацького з Кременчуччини

Сьогодні, 18:56 Переглядів: 275

 

Чоловік ще 9 квітня пішов з місця проживання в селі Запсілля і до теперішнього часу не повернувся до дому

Відділенням № 2 Кременчуцького райуправління поліції розшукується безвісти зниклий Затинацький Сергій Віталійович, 1976 року народження, який 9-го квітня пішов з місця проживання в селі Запсілля і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Поліція розпочала пошукові заходи. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст 175–180 см, повної статури, волосся коротке, очі світлого кольору. Має родимки на носі та під губою. Був одягнений у камуфляжну куртку, камуфляжні чоботи та сіру шапку.

— Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити за телефонами: 0977033918 або 102, — закликають правоохоронці.




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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклий безвісти Кременчуцький район
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