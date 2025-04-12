Погода на Вербну неділю та Страсний тиждень: в Україну йде потепління

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 143

Вже у неділю на Полтавщину надійде тепле повітря з заходу і циклон зміниться на антициклон

Різке похолодання та заморозки не тільки погіршили весняні настрої українцям, а й заподіяли непоправної шкоди фруктовим садам, через що цього року прогнозують різке подорожчання фруктів. Втім, вже завтра, у Вербну неділю, в Україну прийде потепління.

Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

— У вихідні дні синоптична ситуація почне змінюватись. Холодне арктичне повітря змінить тепле повітря з заходу, а на зміну циклонам надійде антициклон. Розпочнеться суттєве підвищення температури повітря і на наступному тижні розпочнеться справжня весна, - зазначають у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

У центрі прогнозують, що 12-13 квітня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. На поверхні грунту, та місцями в повітрі заморозок, 0-5°, температура вдень 7-12° тепла.

А у понеділок 14 квітня повітря прогріється до 12-17° тепла вдень та 2-7° тепла вночі. На поверхні грунту місцями можливі заморозки.

Справжнє весняне тепло прийде у середу 16 квітня. В цей день очікується підвищення температури до 15-20° тепла вдень, а температура вночі не буде опускатися нижче 5-10°. Без опадів.

За інформацією погодних сайтів, завтра, 13 квітня, у Кременчуці зранку очікується похмура погода, тампература вдень підвищиться до +12°, але сьогодні вночі буде близько +4°. Втім вже з понеділка температура повітря підвищується до +15°, а надалі до +19° (у червер). Вночі температура не знижуватиметься менше +7°, а ближче до Пасхи й до +11°. Тож весна таки прийшла.

Нагадаємо, ми писали, що цього року ціни на фрукти влітку сильно зростуть у порівнянні з минулим роком. Адже через весняні заморозки в Україні втрачено до 80% їх врожаю. Найбільше постраждали кісточкові фруктові дерева.