Олена Шуляк
Українці, що втратили приватні будинки через війну, тепер зможуть отримувати компенсації на їхню відбудову
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Погода на Вербну неділю та Страсний тиждень: в Україну йде потепління

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 143

 

Вже у неділю на Полтавщину надійде тепле повітря з заходу і циклон зміниться на антициклон

Різке похолодання та заморозки не тільки погіршили весняні настрої українцям, а й заподіяли непоправної шкоди фруктовим садам, через що цього року прогнозують різке подорожчання фруктів. Втім, вже завтра, у Вербну неділю, в Україну прийде потепління.

Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

— У вихідні дні синоптична ситуація почне змінюватись. Холодне арктичне повітря змінить тепле повітря з заходу, а на зміну циклонам надійде антициклон. Розпочнеться суттєве підвищення температури повітря і на наступному тижні розпочнеться справжня весна, - зазначають у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

У центрі прогнозують, що 12-13 квітня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. На поверхні грунту, та місцями в повітрі заморозок, 0-5°, температура вдень 7-12° тепла.

А у понеділок 14 квітня повітря прогріється до 12-17° тепла вдень та 2-7° тепла вночі. На поверхні грунту місцями можливі заморозки.

Справжнє весняне тепло прийде у середу 16 квітня. В цей день очікується підвищення температури до 15-20° тепла вдень, а температура вночі не буде опускатися нижче 5-10°. Без опадів.

За інформацією погодних сайтів, завтра, 13 квітня, у Кременчуці зранку очікується похмура погода, тампература вдень підвищиться до +12°, але сьогодні вночі буде близько +4°. Втім вже з понеділка температура повітря підвищується до +15°, а надалі до +19° (у червер). Вночі температура не знижуватиметься менше +7°, а ближче до Пасхи й до +11°. Тож весна таки прийшла.

Нагадаємо, ми писали, що цього року ціни на фрукти влітку сильно зростуть у порівнянні з минулим роком. Адже через весняні заморозки в Україні втрачено до 80% їх врожаю. Найбільше постраждали кісточкові фруктові дерева.

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Shutterstock
Теги: погода Вербна неділя потепління
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх