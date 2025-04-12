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Над Україною зійшов Рожевий Місяць: явище можна спостерігати з усіх куточків країни

Вчора, 21:42 Переглядів: 280

 

Ця повня також має символічне значення, оскільки саме за нею визначають дату Великодня

У ніч з 12 на 13 квітня українці зможуть спостерігати повню, відому як «Рожевий Місяць». У цьому році це буде найменшою повнею 2025-го – таке явище називають «мікромісяць», а повню «Пасхальною».

Як пише видання Space.com, повний місяць досягне піка освітлення о 20.22 за східноамериканським часом ( о 3.22 за київським часом). Час сходу й заходу місяця залежить від місця перебування спостерігача.

Цього року це явище буде особливим, оскільки місяць перебуватиме в апогеї – найвіддаленішій точці своєї орбіти від Землі. Через це він виглядатиме меншим і менш яскравим, ніж зазвичай, що астрономи називають мікромісяцем.​

Назва «Рожевий Місяць» не пов’язана з фактичним кольором супутника, а походить від рожевих весняних квітів флокса шилоподібного (Phlox subulata), які рясно розквітають у Північній Америці саме в цей період.​

Для найкращого спостереження астрономи радять обирати відкриті місця без яскравого міського освітлення. Хоча Місяць не змінить свого кольору, іноді він може мати золотистий або навіть помаранчевий відтінок, залежно від атмосферних умов.​

Ця повня також має символічне значення, оскільки саме за нею визначають дату Великодня. У 2025 році свято припадає на 20 квітня - першу неділю після весняної повні.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Getty Images
Теги: повня Місяць Великдень
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