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Сміттєпереробний завод у Глобинській громаді планують будувати біля села Балабушині Верби

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 353

Документацію мають розробити до липня 2025 року

Глобинський виконавчий комітет замовив виготовлення детального плану території для будівництва сміттєпереробного заводу, розташованого на території Глобинської громади Кременчуцького району поблизу села Балабушині Верби. Очікувана вартість розробки документації — майже 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

План мають виготовити до липня 2025 року. Додамо, що торік Глобинська громада затвердила меморандум про співробітництво зі словацькою фірмою щодо будівництва сміттєпереробного заводу.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі планують будівництво двох сміттєпереробних заводів — у Кременчуці та Глобиному.

Що передувало

Раніше Полтавська обласна військова адміністрація розповідала, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією

Додамо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера. 

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому. 

У Глобинській громаді завод збудують за погодженням з керівниками 7 сусідніх територіальних громад разом зі словацькими інвесторами, а не в рамках загальнодержавного проєкту як у Кременчуці, розповідав колишній керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

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Автор: Телеграф
Теги: сміттєпереробний завод
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