Сміттєпереробний завод у Глобинській громаді планують будувати біля села Балабушині Верби

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 353

Глобинський виконавчий комітет замовив виготовлення детального плану території для будівництва сміттєпереробного заводу, розташованого на території Глобинської громади Кременчуцького району поблизу села Балабушині Верби. Очікувана вартість розробки документації — майже 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

План мають виготовити до липня 2025 року. Додамо, що торік Глобинська громада затвердила меморандум про співробітництво зі словацькою фірмою щодо будівництва сміттєпереробного заводу.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі планують будівництво двох сміттєпереробних заводів — у Кременчуці та Глобиному.

Що передувало

Раніше Полтавська обласна військова адміністрація розповідала, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією.

Додамо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера.

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому.

У Глобинській громаді завод збудують за погодженням з керівниками 7 сусідніх територіальних громад разом зі словацькими інвесторами, а не в рамках загальнодержавного проєкту як у Кременчуці, розповідав колишній керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.