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«Країна втратила гідного громадянина»: у Кременчуці в останню путь провели військовослужбовця Ігоря Шеффера

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 702

 

У цивільному житті Ігор був архітектором, а від початку повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 107 реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади

Сьогодні, 28 лютого, у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця, старшого лейтенанта 107-ї реактивної артилерійської «Кременчуцької» бригади Ігоря Шеффера. Народився чоловік 18 січня 1966 року у Сумській області, далі навчався у Національному університеті «Полтавська політехніка».

 

Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — рідні, близькі та знайомі, друзі, побратими із військової частини.

Військовослужбовець Сергій служив разом з Ігорем. Каже, вважав його своїм другом і досі не вірить, що того не стало.

— У 2023 році ми потрапили в один підрозділ, так і товаришували. Це була дуже добра, світла, позитивна людина. Усім завжди допомагав, чим міг — і по службі, і в особистих питаннях. Наша країна втратила гідного громадянина, — ділиться чоловік.

Сергій додає: Ігореві лишалося служити трохи менш як рік, далі мав би виходити на пенсію. І на цей час мав багато планів.

— У нього до служби своя фірма була, він працював архітектором. Робив планування будинків, квартир. Мріяв, що після закінчення служби будинок для родини збудує — розповідав про це часто. 

 

Смерть спіткала Ігоря раптово, ділиться Сергій. Говорить: він якраз заступив замість товариша на чергування, а той пішов в кімнату відпочивати. А потім вже від інших побратимів чув, що Ігор почав скаржитися на сильний головний біль, ніби молотком по голові вдарили. Потім поміряв тиск — він виявився дуже високим. Звернувся до медиків, його госпіталізували. Але, на жаль, 25 лютого серце військовослужбовця зупинилося.

— Спогади про Ігоря тільки приємні лишилися, — додає Сергій. — Це була світла людина, яка давала гарний приклад усім. Аби всі були такі, як він, нічого поганого у нас би не було.

Лише хороше про військового пригадує і його товариш Костянтин.

 

— Я давно його знав, дружили з ним родинами. Це була золота людина із золотими руками. Він архітектором працював, багато чого в нашому місті він спроєктував. Дуже шкода, що такої людини не стало, — каже чоловік.

У Ігоря Шеффера лишилися дружина та двоє доньок. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться Захисники та Захисниці України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання 107 бригада
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