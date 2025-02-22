Половина депутатів фракції «Слуга Народу» в Кременчуці не ухвалювала звернення на підтримку Зеленського

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 126

З шести депутатів фракції «Слуга Народу» у Кременчуцькій міській раді звернення на підтримку президента України Володимира Зеленського підтримали троє. Інші були відсутні на сесії міської ради 21 лютого.

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Хто зі «слуг» не голосував за звернення:

Бордюг Євгеній Сергійович

Кочуров Ілля Михайлович

Ющенко Олександр Петрович

Загалом звернення підтримало 27 депутатів, 16 були відсутні. Найбільше голосів на підтримку президента належить «За майбутнє» — міський осередок даної політичної сили очолює голова Кременчуцької громади Віталій Малецький.

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Фракція «Європейська Солідарність» не підтримувала відповідне звернення. За словами очільника «ЄС» у Кременчуці Богдана Лазоренка, така позиція фракції є зрозумілою, зважаючи на опозиційність до міської влади, і санкції, які нещодавно запровадили проти 5-го президента України, голови партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Натомість позиція депутатів від «Слуги Народу» виглядає дивною, розповів Лазоренко.

Напередодні сесії депутат зазначав, що Кременчуцька міська рада минулого року, принципово відмовилась підтримувати звернення, щодо долі військовополонених і зниклих безвісти.

Нагадаємо, у вересні торік депутати провалили голосування за звернення до голови парламенту, президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного розголосу ситуацій навколо безвісти зниклих та полонених, а також сприяння їх визволенню. Проєкт підтримали 3 депутати, стільки ж представників міськради утримались і 20 не голосували. Ініціатором звернення був депутат Богдан Лазоренко.

Тоді Віталій Малецький заявив, що відповідні питання не входять у компетенцію міськради.