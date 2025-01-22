У Косово померла кременчуцька журналістка Ольга Прядко — у неї залишився малолітній син

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 227

Після початку повномасштабної війни вона виїхала разом із малолітнім сином до балканської країни, де продовжувала журналістську роботу, розповідаючи правду про жахіття російсько-української війни та боротьбу українців за свободу

Сьогодні, 22 січня, до Кременчука дійшла трагічна звістка. Перебуваючи у Косово померла кременчуцька журналістка Ольга Прядко. Багато містян знали її як редакторку відділу новин першого в Кременчуці FM-радіо «Вісма радіо». Вона також працювала на інших радіостанціях, зокрема в «Авторадіо».

Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Ольга Прядко виїхала разом з малолітнім сином до балканської країни, де продовжувала журналістську роботу, розповідаючи правду про жахіття російсько-української війни та боротьбу українців за свободу.

Як повідомляють кременчуцькі журналісти, які дізналися подробиці смерті нашої колеги, у суботу вона разом з друзями святкували день народження сина — Ярослава. Тоді Ольга поскаржилася, що почувається так, що ніби має захворіти.

Наступного дня у неї підвищилася температура, з’явилася слабкість та симптоми вірусного захворювання. Сьогодні зранку їй стало погано, друзі викликали «швидку», але лікарі не встигли її врятувати.

У Ольги в Приштину залишився малолітній син. З ним зараз працюють психологи. У квартирі журналістки місцеві правоохоронці проводять необхідні заходи.

Коли й де відбудеться поховання Ольги Прядко поки невідомо — це мають вирішити її рідні.

Пам’ять про Ольгу Прядко назавжди збережеться у серцях кременчуцьких журналістів, її рідних та друзів.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Ольги Прядко.

Світла пам’ять чудовій людині!

Номер картки для допомоги родині:

4149629356971234 (ПриватБанк)

Білоусько Валентина Леонідівна