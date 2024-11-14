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Кременчук, Війна

У Кременчуці може запрацювати об'єднання військових капеланів: міська влада вирішує це питання

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 95

 

Військові хочуть проводити заходи на підтримку поранених захисників та їх сімей, зокрема і тих, хто втратив на війні рідних

У Кременчуці може запрацювати об'єднання капеланів-волонтерів. Його представники проводитимуть заходи для поранених захисників, ветеранів та їхніх родин. Із відповідним проханням та дозволом на діяльність до міського голови звернулися двоє капеланів Владислав Черняєв та Станіслав Татарінов.

 

Чоловіки хочуть залучитися підтримкою місцевої влади і отримати дозвіл на відповідну співпраці. Вони уже мають відповідний досвід роботи — проводять служіння на прифронтових територіях та у госпіталях.

— У нас уже третій рік іде повномасштабна війна, багато у нас є ветеранів, у лікарнях багато поранених. І ми хочемо співпрацювати: проводити капеланську роботу з пораненими, допомагати їм та підтримувати, — розповів Черняєв.

Такі заходи будуть спрямовані та психологічну та духовну підтримку військовим та їхнім рідним. Зокрема, за словами капеланів, під час своєї діяльності вони матимуть можливість направляти поранених бійців і на лікування за кордон.

Учасниками цього об'єднання військових капеланів є євангельські християни-баптисти. Проте чоловіки заявляють: неважливо, яка у людини віра, девіз капеланства — бути поруч. Тож до них за допомогою та підтримкою може звернутися будь-хто — він православних християн до мусульман. 

Тепер капелани чекатимуть рішення від міського голови: чи дозволить він їм працювати у місті, і якщо дозволить, то де саме.

 

Віталій Малецький запевнив, що він займеться розглядом цього питання. Капеланам допоможуть в організації перших таких зустрічей — робитиметься це спільно з департаментом охорони здоров’я під керівництвом Максима Середи та майбутнім ветеранським хабом і їхніми соціальними працівниками. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарнях України з'являться клінічні психологи, психотерапевти та капелани.

А кілька років тому у Кременчуці об'єдналися медичні капелани, щоб надавати духовну допомогу.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна капелан військові капелани реабілітація поранені церква
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