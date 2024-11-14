Завтра у Кременчуці не буде світла майже на понад 80 вулицях: де саме
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 15 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Артема Носенка, 3-31Б
- просп. Лесі Українки, 55-84
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Арсенальний, 13-62
- вул. Барвінкова, 60,68
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- вул. Бузкова, 1-56
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Гайдамацька, 80,147
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5
- вул. Європейська, 83/18-87
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
- вул. Криворудна, 2-14, 16-20А
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29,15/29А,17
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Миргородський, 2-11
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Народних Ополченців, 6-14
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Переяславська, 83-120
- вул. Підгірна, 1-38
- пров. Піщаний, 5-27Б
- вул. Романа Шухевича, 30,31
- вул. Рокитнянська, 2Е-38
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Садківська, 15/20-30/15
- пров. Садківський, 2-34А
- пров. Солдатський, 1-33
- вул. Скеляста, 34
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Сущинського, 2А-36
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- вул. Хорольська, 30-51, 64-117, 98/4-177
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 56
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- пров. Чередницький, 5-8
- вул. Озерна, 3-13
- туп. Озерний, 3/7-26/13
- туп. Садківський, 3/3-23.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В.Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. І.Франка, 4-40
- вул. М.Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-22
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Христини Алчевської, 2
- пров. І.Приходька, 3-24
- пров. К.Ушинського, 1-14
- пров. Чехова, 3-7/26
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- пров. М.Савченка, 3-8
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Художній, 2-15.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 08.00 до 20.00
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.
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