Міноборони обіцяє напрацювати законопроєкт про умови демобілізації до 18 грудня

Наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців з військової служби запропонує Міноборони
Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.
Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді» — повідомляє видання.
За його словами, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців з військової служби запропонує Міноборони.
Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.
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