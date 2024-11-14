Міноборони обіцяє напрацювати законопроєкт про умови демобілізації до 18 грудня

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 4

Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.

Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді» — повідомляє видання.

— Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану. Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном — до 18 грудня 2024 року, — сказав Роман Костенко.

За його словами, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців з військової служби запропонує Міноборони.

Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.