Учасник шоу «Холостяк» і колишній військовий Олександр Терен їде в Кременчук

Колишній військовий, ветеран російсько-української війни, письменник, громадський діяч, ведучий шоу «Відвал ніг або All інклюзив» та учасник шоу «Холостяк» Олександр Терен побуває у Кременчуці. Стендап відбудеться 12 грудня, 18.00, БК «Нафтохімік».

— У іронічній формі Терен розповість про свій шлях з моменту поранення і аж до найяскравішої події цього року — проєкту «Холостяк», який стартанув цієї осені. Буде багато про безбарʼєрність, бо це не лише про інклюзивні простори, а й про стосунки, мислення та жарти.

Ви зможете ексклюзивно отримати бажану троянду та вдосхочу посміятися над новою повсякденністю, — йдеться у повідомленні організаторів.