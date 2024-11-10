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Учасник шоу «Холостяк» і колишній військовий Олександр Терен їде в Кременчук

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 596

У іронічній формі Терен розповість про свій шлях з моменту поранення і аж до найяскравішої події цього року — проєкту «Холостяк», який стартанув цієї осені

Колишній військовий, ветеран російсько-української війни, письменник, громадський діяч, ведучий шоу «Відвал ніг або All інклюзив» та учасник шоу «Холостяк» Олександр Терен побуває у Кременчуці. Стендап відбудеться 12 грудня, 18.00, БК «Нафтохімік».

— У іронічній формі Терен розповість про свій шлях з моменту поранення і аж до найяскравішої події цього року — проєкту «Холостяк», який стартанув цієї осені. Буде багато про безбарʼєрність, бо це не лише про інклюзивні простори, а й про стосунки, мислення та жарти.

Ви зможете ексклюзивно отримати бажану троянду та вдосхочу посміятися над новою повсякденністю, — йдеться у повідомленні організаторів. 

Квитки в касах міста або на сайті karabas.com. Інформація за тел. (097-04) 9-34-30.

Нагадаємо, 27-річна Аліна Мойсеєнко з Кременчука бере участь у шоу «Холостяк», який стартував цьогоріч 1 листопада. 

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Автор: Телеграф
Теги: Холостяк
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