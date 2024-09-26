Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

У Кременчуці майданчик з напівнадземними смітниками побудують за понад 250 тисяч гривень: хто виконуватиме роботи

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 0

Майданчик мають звести до 2 жовтня

25 вересня комунальне автотранспортне підприємство 1628 замовило будівництво  майданчик з напівнадземними смітниками. Вартість робіт — понад 255 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Угоду укладали напряму, без використання електронної системи. Виконавцем робіт обрали приватне підприємство «Енергобудеко». Майданчик мають звести до 2 жовтня. 

Що відомо про ПП «Енергобудеко» та його засновника

За даними Youcontrol, приватне підприємство зареєстрували у 2017 році. Його засновником є Сергій Галата. Додамо, що фірми Сергія Галати та й сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, які й досі розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо, правоохоронці з 2017 та 2019 року розслідують дві кримінальні справи про можливе привласнення та розтрату КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ПП «Будмонтажпроект-17», а також пов’язаних з Галатою фірм ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект» (стаття 191 ККУ). Мова йде про виконання робіт із реконструкції міського парку культури і відпочинку «Придніпровський». (І черга), та будівництво пішохідної доріжки в районі житлових будинків № 40-а, 42-а, 44-а на вул. Правобережній.

Також наприкінці 2022 року для ПП «Будмонтажпроект-17» продовжили дію договору на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» (замовник — КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ціна — 4,3 млн гривень). 

Будівельній фірмі, що фігурує у кримінальній справі, довірять поліпшувати «Міський сад» у Кременчуці за 4,3 млн грн

Ремонтом спортивного залу у ліцеї № 4 опікувалось ПП «Будмонтажпроект-17». Роботи у школі тривали з 2018 року, завершились у лютому 2024 року.

Легенда кримінальних проваджень та участь утриманців у будівництві. У Кременчуці нагородили топових підрядників

Як вказано на Clarity Project, ПП «Енергобудеко» має 60 підписаних договорів з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму понад 4,5 млн гривень. 50 угод на загальну суму понад 3,5 млн гривень приватне підприємство має з кременчуцьким КАТП-1628. 

До речі, адреса реєстрації «Енергобудеко» збігається з адресою, де розташована земельна ділянка мати Сергія Галати Алли Галати. Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про передачу в оренду земельної ділянки площею 5 тис. 151 кв. метри Галаті Аллі Іванівні строком на 10 років для завершення реконструкції та обслуговування комплексу водозабірної станції під спортивно-оздоровчий комплекс на вул. Флотській, 4-А у Кременчуці.

Зазначимо, що мова йде про земельну ділянку на березі Дніпра, на якій вже багато років розташований не комплекс водозабірної станції та спортивно-оздоровчий комплекс, а триповерховий будинок, в якому мешкає відомий місцевий бізнесмен Сергій Галата. 

Встановлення майданчиків з напівнадземними смітниками

Додамо, що такі майданчики для збирання сміття у Кременчуці почали встановлювати з 2020 року. Тоді у департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що завдяки тому, що контейнери для змішаних відходів будуть розташовані під землею, вдасться уникнути неприємного запаху, до них не буде доступу тваринам, та й сама територія виглядатиме значно привабливішою та охайнішою.

Раніше встановленням контейнерів займались працівники комунальних підприємств міста. Контейнери постачала фірма «Елкопласт-Україна».

У червні 2024 року на проспекті Свободи, 144 побудували контейнерний майданчик напівпідземними смітниками за майже 126 тисяч гривень.

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: архів
Теги: смітник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх