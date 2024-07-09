На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 288 Коментарів: 1

Повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення

Вже за тиждень, після 16-го липня, повістку військовозобов’язаним можна буде надіслати поштою. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини готуються до цього нововведення. Про це написали на офіційній сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

— Процедуру надсилання повістки поштою визначено постановою Кабінету міністрів України № 560. Повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання. У разі не уточнення протягом 60 днів своєї адреси — повістка надсилається на адресу зареєстрованого місця проживання, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного є день отримання поштового відправлення або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою оселі чи адресою зареєстрованого місця проживання — якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси.

Термін оновлення облікових даних не продовжуватимуть, а за останній тиждень це зробили понад півмільйона військовозобов’язаних

«Кременчуцький Телеграф» намагався з’ясувати у Кременчуцькому районному ТЦК та СП, як саме там готуються до надсилання повісток засобами поштового зв’язку. Редакції відповіли, що начальник Кременчуцького РТЦК полковник Мирослав Волков поки що не буде давати коментарів з цього приводу.

— Наразі ця тема опрацьовується, — пояснила представниця РТЦК.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.