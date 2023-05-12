Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району (і не тільки), щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.
11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.
12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.
14.00 - у читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній, 9/16 відбудеться творча зустріч із Сергієм Невальонним «Якщо пишу, то мушу щось сказати». Сергій - поет, оперний співак Харківського національного академічного театру опери та балет і внутрішньо переміщена особа. Вхід вільний.
15.00 - у бібліотеці-філії №1 (просп. Лесі Українки, 13) на Молодіжному відбудеться респект-зустріч з Дариною Гнатко, модерною українською письменницею, лауреаткою диплома «Вибір видавця» конкурсу «Коронація слова», Золотою письменницею України, лауреаткою премії ім. Віктора Баранова у номінації «Проза» за роман «Лора. Історія одного божевілля» (2021). Вхід вільний.
10.00-16.00 - Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:
10.00-17.00 - у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису та графіки Світлани Галки, художниці з Горішніх Плавнів. Представлені понад 60 робіт: пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні. Вхід вільний.
9.00-18.00 - у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.
16:00 - у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудеться майстер-клас з виготовлення м’якої іграшки з фетру, присвячений Дню Матері, який щорічно відзначається в Україні у другу неділю травня. Запрошують мам з дітьми провести час разом та створити чудову іграшку, яка стане приємним сувеніром на згадку і допоможе малечі розвити дрібну моторику. Вхід вільний.
16.00 - у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудеться заняття з йоги під керівництвом кременчужанина Сергія Артьоменка. З собою бажано мати особистий килимок та пляшку із питною водою. Вхід вільний, але обов'язкова реєстрація.
9.00-18.00 - у виставковій залі (просп. Героїв Дніпра, 40) триває виставка «Майстерні художників», присвячена пам'яті мистецтвознавиці Любові Брагілєвої. Представлені близько 60 робіт місцевих митців і художників з Кременчука. Вхід вільний.
11.00 - на набережній відбудеться відкритий забіг для розвитку здорового способу життя молоді. Участь безоплатна, але бігуни та бігунки мають взяти з собою телефон зі завантаженим додатком-трекером (або Strava, або NikeRun) для відстеження дистанції й темпу забігу. Будуть доступні дві дистанції:
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