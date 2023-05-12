Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:01 Переглядів: 155

Вихідними кременчужанам прогнозують сонячну та теплу погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 13 травня, вдень очікується +19...+20°C. Увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, затягнеться хмарами, північно-східний вітер, опадів не буде.

Наступного дня, 14 травня, вдень стовпчики термометрів покажуть +21°C, зранку хмари розсіються і більше цього дня на небі не з'являться. Опадів не буде. Синоптики прогнозують північно-західний вітер на весь день.