Сьогодні у Козельщині проведуть майстер-клас з виготовлення іграшок із фетру

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 269

Сьогодні, 13 травня, о 16.00 у Козельщині у «Смарт Просторі» на Остроградського, 79/11 відбудеться майстер-клас з виготовлення м’яких іграшок із фетру.

Як повідомили організатори, захід буде присвячено Дню Матері, який щорічно відзначається в Україні у другу неділю травня.

Запрошують мам з дітьми провести час разом і створити чудову іграшку, яка стане приємним сувеніром на згадку й допоможе малечі розвити дрібну моторику.

Вхід вільний.