Сьогодні у Козельщині проведуть майстер-клас з виготовлення іграшок із фетру

Сьогодні, 13 травня, о 16.00 у Козельщині у «Смарт Просторі» на Остроградського, 79/11 відбудеться майстер-клас з виготовлення м’яких іграшок із фетру.
Як повідомили організатори, захід буде присвячено Дню Матері, який щорічно відзначається в Україні у другу неділю травня.
Запрошують мам з дітьми провести час разом і створити чудову іграшку, яка стане приємним сувеніром на згадку й допоможе малечі розвити дрібну моторику.
Вхід вільний.
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