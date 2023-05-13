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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'ять чоловіків створили нарколабораторію

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 467

Окрім наркотиків під час обшуків у чоловіків вилучили зброю, рації, форменний одяг поліцейського, гроші тощо

На Полтавщині п'ять чоловіків створили нарколабораторію. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 38-річний житель Полтави запропонував двом раніше судимим чоловікам організувати наркобізнес із виготовлення та продажу канабісу, метамфетаміну та амфетаміну. Своєю чергою, маючи знайомства з наркозалежними особами, чоловіки залучили інших фігурантів.

Одні учасники групи відповідали за вирощування та фасування товару, а інші – за розповсюдження заборонених речовин. Організатор особисто контролював усі процеси та надавав вказівки членам угруповання. Кошти від злочинної діяльності чоловік розподіляв відповідно до функціонала фігурантів та реінвестував задля збільшення обсягів виробництва.

10 травня поліція затримала організатора та чотирьох учасників наркогрупи, а також провели обшуки у лабораторіях та у помешканнях чоловіків. Загалом вилучили 15 кг канабісу, понад 100 кущів коноплі, 100 грамів амфетаміну та метамфетаміну, обладнання для виробництва наркотиків, понад 210 тисяч гривень та майже 35 тисяч доларів США. Також виявили форменний одяг поліцейського, трекери, рації, гарнітури, зброю, гранати із запалами, набої та тротилові шашки. За фактом виявлення зброї поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі п’ятьом затриманим повідомили про підозри за ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних, чи сильнодіючих лікарських засобів); ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів); ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).

Трьох підозрюваних суд відправив під арешт без права внесення застави, ще одного — під цілодобовий домашній арешт, щодо пʼятого спільника розгляд триває.

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Автор: Дарія Згура
Теги: нарколаборатория Полтавщина підозрюють
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