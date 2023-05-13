Лара, весільні сукні та подорож тілом: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Гевін Френсіс «Дивовижні пригоди всередині тіла. Велика подорож від голови до п’ят»

Ця книга – це своєрідна подорож від голови до п’ят, що повністю змінить ваше уявлення про власне тіло, допоможе позбутися багатьох упереджень та отримати цікаві та корисні знання про невидимі процеси, які відбуваються в ньому щодня. Сповнена справжнього захоплення досконалістю людського тіла, книга відповість не безліч несподіваних запитань:

Який зв’язок між діагностикою інсульту та картинами Леонардо да Вінчі?

Як в автомобільному гаражі було винайдено метод хронічного запаморочення?

Чому параліч обличчя лікують уколами, які паралізують?...

Тож, прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь багато цікавих фактів, про які навіть не здогадувались.