Лара, весільні сукні та подорож тілом: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Марина Гримич «Лара»
Це продовження романів Марини Гримич «Клавка» та «Юра», де головною героїнею є Лара – онука Клавчина. Життя цієї обдарованої, але дуже своєрідної дівчинки розкривається через спостереження, переживання, роздуми Клавки, якій доводиться вести сімейний корабель в часи Чорнобильської катастрофи. Лара – донька кримської татарки Аніфе та Клавчиного сина Юри, і їй в романі випаде зробити свій перший серйозний вибір. Постане також перед нею завдання швидко зорієнтуватися в пікантній ситуації «дежавю» навколо любовної інтриги, яка склалася ще в «Клавці» і мала своє продовження в «Юрі».
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Лілак Міллз «Весільна крамничка»
Іді працює у весільному бутику, де створює казкові сукні для наречених. І наче все гаразд, якби не її тиранічна начальниця. Одного разу життя дарує їй несподіваний шанс: Тія, знайома ще з дитинства дівчина, виходить заміж і просить Іді пошити їй весільну сукню, потайки від майбутньої свекрухи. Іді погоджується. Але це рішення може коштувати їй кар’єри, якщо хтось дізнається. Втім, ризик того вартий, адже у цій авантюрі Іді знайомиться з красенем Джеймсом. Так починається драма з усіма її перипетіями, оскільки Іді терзається, що її коханий належить до місцевого бомонду, то ж вона йому нерівня.
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Гевін Френсіс «Дивовижні пригоди всередині тіла. Велика подорож від голови до п’ят»
Ця книга – це своєрідна подорож від голови до п’ят, що повністю змінить ваше уявлення про власне тіло, допоможе позбутися багатьох упереджень та отримати цікаві та корисні знання про невидимі процеси, які відбуваються в ньому щодня. Сповнена справжнього захоплення досконалістю людського тіла, книга відповість не безліч несподіваних запитань:
Тож, прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь багато цікавих фактів, про які навіть не здогадувались.
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