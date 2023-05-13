У центрі Кременчука невстановлена автівка наїхала на ногу жінці й поїхала геть

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12 травня о 13.45 у центрі Кременчука невстановлена автівка на перехресті Небесної Сотні та Павлівської наїхала на 59-річну жінку і поїхала геть. Про це повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

О 22.30 жінка звернулась до лікарні, де їй діагностували перелом плеснової кістки правої стопи. З лікарні про пригоду повідомили в поліцію.

— Жінка не одразу звернулась з повідомленням про ДТП. Все, що пам'ятає, що автівка була синьою. Зараз ми шукаємо водія і просимо, аби він сам звернувся до слідчого для встановлення всіх обставин ДТП, — каже Анна Васенко.

Якщо ви були свідком пригоди, знаєте водія або були за кермом, зателефонуйте: +380 (96) 122 55 74 або 102.