У центрі Кременчука невстановлена автівка наїхала на ногу жінці й поїхала геть

12 травня о 13.45 у центрі Кременчука невстановлена автівка на перехресті Небесної Сотні та Павлівської наїхала на 59-річну жінку і поїхала геть. Про це повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
О 22.30 жінка звернулась до лікарні, де їй діагностували перелом плеснової кістки правої стопи. З лікарні про пригоду повідомили в поліцію.
Якщо ви були свідком пригоди, знаєте водія або були за кермом, зателефонуйте: +380 (96) 122 55 74 або 102.
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