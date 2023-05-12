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У Кременчуці відбудеться респект-зустріч із Золотою письменницею України Дариною Гнатко

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 96

Бібліотека на Молодіжному запрошує познайомитися з життям і творчістю відомої кременчуцької авторки. Буде фотографування та автограф-сесія

У неділю, 14 травня, о 15.00 у бібліотеці-філії №1 на просп. Лесі Українки, 13 відбудеться респект-зустріч з Дариною Гнатко, модерною українською письменницею, лауреаткою диплома «Вибір видавця» конкурсу «Коронація слова», Золотою письменницею України, лауреаткою премії ім. Віктора Баранова у номінації «Проза» за роман «Лора. Історія одного божевілля» (2021).

Дарина Гнатко добре відома не тільки в Україні, але й у рідному Кременчуці. Це той випадок, коли автора популярної літератури можна зустріти просто гуляючи містом. Ба більше, навіть на Молодіжному!

Кременчуцька письменниця написала вже 13 романів, наразі готується до друку 14 (ви першими дізнаєтеся секрети нової книжки).

- Авторка пише простою та зрозумілою мовою про надважливі речі. Написані нею твори чіпають за душу кожного. Її романи на сьогодні є дуже популярними. І це не дивно, адже вони містять в собі не тільки цікавий і захопливий сюжет, а й українські традиції, історичні факти й найголовніше – майже в кожному романі мова йде про Кременчук, його історію та історичні події, які відбувалися на нашій землі, - зазначили організатори.

На респект-зустрічі буде змога поспілкуватися із відомою письменницею, зробити світлини на згадку та взяти автограф. А ще буде автограф-сесія де всі охочі зможуть придбати книжку з авторським підписом.

Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки під час воєнного стану.




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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека творча зустріч письменниця бібліотека-філія №1 Молодіжне Дарина Гнатко анонс
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