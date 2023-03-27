У Кременчуці міськрада має поновити реєстрацію бібліотеки для дорослих і для дітей

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24 березня з ухвали суду стало відомо, що Верховний суд повернув касаційну скаргу міської ради у справі щодо бібліотек за позовом депутата Богдана Лазоренка.

Рішення залишилося в силі, а тому міська влада повинна невідкладно поновити реєстрацію бібліотеки для дорослих і для дітей.

Нагадаємо, Богдан Лазоренко подав до суду позов, аби рішення міської влади реорганізувати бібліотеки Кременчука визнали незаконним. Планувалося закрити 11 бібліотек-філій та скоротити 75 працівників.

13 грудня 2021 року Полтавський окружний адміністративний суд задовольнив позов і визнав рішення Кременчуцької міськради про реорганізацію бібліотек від 30 червня та 18 серпня протиправними. Рішення суду ТУТ.

Потім Другий апеляційний адміністративний суд в Харкові своєю постановою відмовив у задоволенні апеляційної скарги представників Кременчуцької міської ради, залишивши в силі рішення суду першої інстанції. Тож фактично, депутати підтримали незаконні й протиправні рішення, відповідно до яких, відбулася, так звана, реорганізація бібліотечної системи в Кременчуці.