Пожежі та п'яні дебошири: як минули вихідні на Кременчуччині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 174

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом за вихідні сталось 7 пожеж. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 25 березня, у Кременчуцькому районі загалом сталось 6 пожеж в екосистемах.

Того ж дня, о 15.40, у Градизьку, на вулиці Проєктній сталась пожежа у квартирі двоповерхового житлового будинку.

Вчора, 26 березня, у селищі Семенівка, на вулиці Шевченка сталась пожежа у квартирі. Під час гасіння пожежі врятували чоловіка та передали медикам. Пожежу ліквідували о 14.10. Вогонь знищив диван та закоптив 15 кв. м стін. Причина пожежі встановлюється.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 7 разів викликали патрульну поліцію для п'яних дебоширів.

Поліціянти затримали трьох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них складені адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Двох осіб затримали за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на 6 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.