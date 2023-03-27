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Долар дорожчає, а євро дешевшає: де в Кременчуці 27 березня вигідніше обмінювати валюту

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 170

 

НБУ різко понизив офіційний курс євро

Після вихідних готівковий долар США почав дорожчати, а євро польський злотий трохи подешевшали. Національний банк України сьогодні суттєво понизив офіційний курс євро — у порівнянні з минулою п’ятницею одразу на 54 копійка. Злотий також подешевшав — у порівнянні з минулою п’ятницею на 11 копійок.

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,30 грн, а продають по 38,35 — 38,90 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею  максимальний курс купівлі долара США підвищився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу також зріс на 10 копійок. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де за нього дають найбільше (38,30 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,35 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Ощадбанк (38,90 грн за $1).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,10 — 40,90 грн. Продають євро по 41,10 — 42,30 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею  максимальний курс купівлі євро знизився на 10 копійок, а мінімальний курс продажу зріс на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Райффайзенбанку, де найвищий курс (40,90 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,10 грн). Найдорожче євро продають у Метабанку (42,30 грн). Втім, євро у вільному продажу є в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,35 грн.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,50 грн. А продають злотий по 8,80 — 9,00 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею  максимальний курс купівлі злотого знизився на 10 копійок, а мінімальний курс продажу знизився на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Полтава-Банку та Кредит Агріколь Банку (8,50 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,80 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові пропозиції: https://t.me/obminkremenchuk

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Актуальні курси для міста Горішні Плавні:

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з минулою п’ятницею  подешевшав одразу на 54 копійка, а злотий також подешевшав на 11 копійок.

Курс валют НБУ на 27.03.2023 року:

  • долар — 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро — 39,31 грн (у п’ятницю був 39,77 грн);
  • злотий — 8,38 грн (у п’ятницю був 8,49 грн).
Євро дорожчає, а долар дешевшає: де в Кременчуці 24 березня вигідніше обмінювати валюту
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Автор: Віктор Крук
Теги: обмін валюти курс валют обмінник банки долар євро злотий
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