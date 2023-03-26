За минулу добу на Кременчуччині сталось 6 пожеж в екосистемах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Кременчука.
Вчора, 25 березня, у Кременчуці, поблизу вулиці Івана Приходька згоріло 0,3 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 13.55. До гасіння залучилась 15-а державна пожежно-рятувальна частина.
Того ж дня, у селі Бугаївка, Градизької тергромади згоріло 0,1 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 21.13. До гасіння залучився 6 державний пожежно-рятувальний пост.
Також у селі Горби, Градизької тергромади згоріло 0,2 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 20.17. Надзвичайники врятували житловий будинок, який знаходився біля пожежі.
25 березня, поблизу села Заруддя згорів 1 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 19.22. До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.
Ще 1 га сухої трави згорів у селі Чечелеве, поблизу вулиці Пушкіна, Кам'янопотоківської тергромади. Пожежу ліквідували о 20.19. До гасіння залучилась 15 державна пожежно-рятувальна частина.
А також 0,4 га сухої трави згоріло 25 березня у Горішніх Плавнях, на вулиці Будівельників. Пожежу ліквідували о 20.40. До гасіння залучилась 17 державна пожежно-рятувальна частина.
Отже, загалом за минулу добу на Кременчуччині вигоріло 3,7 га сухостою.
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