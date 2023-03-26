За минулу добу на Кременчуччині сталось 6 пожеж в екосистемах

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 51

Загалом за минулу добу на Кременчуччині вигоріло 3,7 га сухостою

За минулу добу на Кременчуччині сталось 6 пожеж в екосистемах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Кременчука.

Вчора, 25 березня, у Кременчуці, поблизу вулиці Івана Приходька згоріло 0,3 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 13.55. До гасіння залучилась 15-а державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, у селі Бугаївка, Градизької тергромади згоріло 0,1 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 21.13. До гасіння залучився 6 державний пожежно-рятувальний пост.

Також у селі Горби, Градизької тергромади згоріло 0,2 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 20.17. Надзвичайники врятували житловий будинок, який знаходився біля пожежі.

25 березня, поблизу села Заруддя згорів 1 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 19.22. До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост.

Ще 1 га сухої трави згорів у селі Чечелеве, поблизу вулиці Пушкіна, Кам'янопотоківської тергромади. Пожежу ліквідували о 20.19. До гасіння залучилась 15 державна пожежно-рятувальна частина.

А також 0,4 га сухої трави згоріло 25 березня у Горішніх Плавнях, на вулиці Будівельників. Пожежу ліквідували о 20.40. До гасіння залучилась 17 державна пожежно-рятувальна частина.

Отже, загалом за минулу добу на Кременчуччині вигоріло 3,7 га сухостою.