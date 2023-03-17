Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 126

Афіша заходів на 18 та 19 лютого

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

18 березня, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16. Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

18.00 — у Rocker Concert Pub (вул. Вадима Пугачова, 14-Б) відбудеться черговий благодійний концерт «Рок-Війна». Виступатимуть кременчужани - гурт «Стороннім В». Вхід: 150 грн.

19 березня, неділя

11.30 — у читальній залі Бібліотеки-філії №2 (вул. Соборна, 9/16) відбудеться презентація тритомного видання письменника, журналіста, історика та фольклориста Володимира Шевченка «Казки і легенди гори Пивихи». Вхід вільний.

19.00 — у Театрі «МО» (вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38) покажуть містичну комедію «Станція» за мотивами п'єси О. Вітра у постановці режисер М. Воробйова. Вхід: 250 грн. Замовлення квитків: 097 933 1133.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї:

Кременчуцький район

Козельщина

18 березня, субота

13.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) дискусія з відомий журналістом і доктором історичних наук Данилом Яневським на тему «Проєкт «Україна»: перезавантаження». Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.