«Кременчук» розгромив «Легіон» і вийшов у фінал чемпіонату України

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 55

У фіналі кременчуцька команда зустрінеться з Соколом

Сьогодні, 17 березня, хокейний клуб «Кременчук» з шатаутом Кирила Кучера та дублем Святослава Тимченка нокаутував «Легіон» і впевнено зробив крок у головну серію року – фінал плей-оф.

«Легіон» (Калуш) – «Кременчук» – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Рахунок у серії – 0:3

Шайби: 0:1 – Брага (Середницький, Тимченко, - більш.), 25:01. 0:2 – Тимченко (Ігнатенко, Середницький, - менш.), 34:22. 0:3 – Тимченко (Кругляков, Середницький), 36:13. 0:4 – Лялька (Крівошапкін, Сенік), 53:10. 0:5 – Варава (Лялька, Сенік, - більш.), 54:47.

«Кременчук» впевнено пройшов у фінальну стадію плей-оф, де команда Олександра Савицького зустрінеться з київським «Соколом» - 23, 24, 27, 28 та 31 березня. Серія відбудеться до трьох перемог. Перші два поєдинки відбудуться на майданчику переможця регулярки – «Кременчука».

А ось поразка дебютанта ліги «Легіона» не лише відправила калушан у відпустку, а й автоматично принесла бронзу херсонському «Дніпру», який фінішував вище на першому етапі.