У бібліотеці на Соборній кременчужанам розкажуть легенди про гору Пивиху

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У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться презентація тритомного видання «Казки і легенди гори Пивихи», про що повідомили у Кременчуцькій міськраді. Автором є письменник, журналіст, історик та фольклорист Володимир Шевченко.

Першу збірку казок та легенд про гору Пивиху опублікували ще у 2010 році, а тепер автор презентує тритомне видання. У ньому розкривається історія священної гори, колиски характерництва та колишнього монастиря, де зберігалась частина бібліотеки Ярослава Мудрого. Володимир Шевченко розповість про процес написання книги та відповість на запитання гостей.

Усіх охочих запрошують 19 березня об 11.30 за адресою: вул. Соборна, 9/16.