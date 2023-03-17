На Полтавщині вантажівка під час руху з'їхала з мосту

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16 березня, близько 17.10, поблизу села Розсошенці Полтавського району сталась ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль MAN, яким керуванням 49-річний мешканець Кременчуцького району, під час руху з’їхав з мосту за межі проїзної дороги. Внаслідок ДТП водій отримав легкі тілесні ушкодження. Вантажівка зазнала механічних пошкоджень.

За даним фактом стосовно водія поліцейські склали два адміністративні протоколи: зокрема за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна (стаття 124 КУпАП) та за пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення (стаття 139 КУпАП).