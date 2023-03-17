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Кременчук, Освіта

На Кременчуччині лише у чотирьох громадах діти не відвідують школу – навчаються дистанційно

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 408

  

Серед тих територіальних громад, де досі не змогли організувати очну чи змішану форму навчання — кременчуцька

У Кременчуцькому районі є 12 територіальних громад. І з них лише у чотирьох громадах досі не змогли організувати очну чи змішану форму навчання. Діти не відвідують школу, а навчання з ними проводиться дистанційно. Це сталося тому, що органи місцевого самоврядування поки не обладнали заклади освіти у цих громадах найпростішими укриттями.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його інформацією, зі 116 закладів загальної освіти в очному режимі працює лише 11, а у змішаному — 39 навчальних закладів. Отже, 66 закладів освіти працює лише в режимі онлайн.

Не відвідують жодну школу діти у Кременчуцькій, Козельщинській, Кам’янопотоківській та Новогалещинській територіальних громадах. А заняття в очному режимі організовані у Глобинській (4 школи), Семенівській (4 школи) та Горішньоплавніській (3 школи) громадах. У цих та ще у 5 громадах району заклади освіти також працюють у змішаному режимі.

Такий стан справ обумовлений відсутністю облаштованих відповідним чином у закладах освіти захисних споруд цивільного захисту.

Загалом, у району облаштовано 88 таких захисних споруд: у закладах дошкільної освіти — 28, а у закладах загальної середньої освіти – 60.

За словами Олега Лєдніка, на облаштування найпростіших укриттів у закладах освіти району вже витрачено понад 11,6 млн грн.

Найбільше зроблено у Горішньоплавнівській громаді (14 захисних споруд на понад 4,7 млн грн) та у Градизькій громаді (12 захисних споруд на понад 2,3 млн грн).

Цього року на облаштування найпростіших укриттів в освітніх закладах району заплановано витратити понад 24,7 млн грн:

  • у Кременчуцькій громаді (близько 12 млн грн на 15 об’єктів),
  • у Новогалещинській (6 млн грн на 1 об’єкт), 
  • у Глобинській (майже 7 млн грн на 12 об’єктів),
  • в Омельницькій (900 тисяч грн на 3 об’єкти)
  • у Градизькій (800 тисяч грн на 1 об’єкт).

Наразі проводяться роботи на 22 об’єктах цивільного захисту на загальну суму понад 17 млн грн.

— Щодо Кременчука, то мер міста Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну, коли той два тижні тому відвідував Кременчук, що з травня в місті запрацює частина дитсадків. А з вересня діти підуть до шкіл. Для ремонту укриттів у закладах освіти депутати виділили понад 12 млн грн, — пояснив Олег Лєднік.

Він зазначив, що у 2022 році в Кременчуці було виділено понад 7,5 млн грн на проведення капітальних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів у 15 закладах загальної середньої освіти. Роботи розпочали у 6 закладах й виконали їх минулого року на суму менше ніж 2,5 млн грн.

Цього року із загальної суми у понад 12 млн грн виділених для продовження капітальних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів у навчальних закладах Кременчука, у лютому роботи виконали лише на 941 тисячу грн.

Якщо роботи будуть продовжуватися такими ж темпами, то до початку нового навчального року все зробити можуть не встигнути.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА очне навчання дистанційне навчання укриття дитсадки
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