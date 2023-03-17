На Полтавщині чоловік до смерті забив свого знайомого

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У вересні 2022 року, у смт Машівка, Полтавської області 37-річний чоловік побив 60-річного знайомого. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Як стало відомо під час спільного вживання алкоголю вдома у 60-річного чоловіка, фігурант жорстоко побив господаря оселі рукою, ногами, дерев'яним поліном та металевим совком. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий кілька днів не підводився з ліжка та через деякий час помер.

Щоб приховати злочин, зловмисник переніс тіло на город та прикидав землею, а падчерці, яка почала розшукувати батька, сказав, що його забрала в лікарню бригада швидкої допомоги.

Раніше вбивця 10 разів притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. На момент злочину чоловік був звільнений від відбування покарання за шахрайство, але з випробуванням.

За публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури 37-річного жителя Машівської територіальної громади визнали винним у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За сукупністю вироків Машівський районний суд позбавив чоловіка волі на 12 років.