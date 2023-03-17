На Полтавщині судитимуть 18-річного кременчужанина за шахрайство

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Вимагав у біженців передоплату та припиняв з ними зв'язок

На Полтавщині судитимуть 18-річного мешканця Кременчука за шахрайство. Про це повідомили в Головному Управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як стало відомо, у перші місяці повномасштабного вторгнення росії на українські землі юнак через відкриті спільноти мобільних месенджерів та Інтернет-платформи пропонував оренду житла в безпечних регіонах країни та допомогу в організації трансферу до західних областей. Фігурант вимагав від клієнтів обов'язкову передоплату в розмірі від 500 до 3 000 гривень. Після зарахування коштів на карткові рахунки припиняв зв'язок із потерпілими.

— Серед людей, яких вдалося ошукати зловмиснику, переважно жителі Київської, Харківської та Чернігівської областей, які розраховували на швидку евакуацію з окупованих територій та зони бойових дій, — зауважив Сергій Рекун.

Обвинувальний акт відносно підозрюваного поліція вже скерувала до суду з угодою про визнання винуватості у вчинених кримінальних правопорушеннях. Завдані потерпілим збитки відшкодовані в повному обсязі. Санкція частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України передбачає покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі.