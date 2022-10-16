У художній галереї відкрилися виставки, присвячені захисникам і захисницям України

14 жовтня у Кременчуцькій художній галереї на вул. Коцюбинського відкрилися 2 виставки - художня та філателістична. До Дня захисників і захисниць України зали галереї були заповнені любителями мистецтва, поезіями та музикою.
Понад 30 митців з Кременчука, Горішніх Плавнів, Козельщини, Полтави та Харкова представили свої роботи у техніках живопису та графіки, колажів і плакатів, комп'ютерної графіки, ляльок та кераміки. Були й інсталяції Євгена Цимбала «Орки» та «Кордон».
Після поетичного відкриття виставок від народного театру «Арлекін» й пісенного від Оксани Говорухи, Антона Базилевича, Влади Чернової та Сергія Артеменка до гостей галереї звернулася її очільниця, художниця Оксана Бойко.
Оксана Бойко виказала слова глибокої вдячності усім митцям - учасникам виставки за те, що попри надзвичайну складність, тривогу, напругу, розпач, вони продовжують брати в руки пензлі та олівці й створювати справжній український мистецький контент.
Під такою назвою відкрилася філателістична виставка з колекції Володимира Полякова та музею військової історії Кременчука.
На одному зі стендів представлена поштова продукція від «Укрпошти» - марки, поштівки й конверти про руский воєнний корабль, гадяцьке сафарі, пса Патрона та інші сюжети з «нової» воєнної тематики повномасштабного вторгнення.
На інших стендах конверти від Кременчуцького товариства філателістів із зображеними на них 40 полеглими героями Кременчука, які захищали нашу країну під час АТО.
За словами Володимира Полякова, протягом АТО найбільше хлопців гинуло у серпнях. Це справді чорний місяць для захисників.
Також на виставці представлені поштові конверти із воєнною технікою, яку протягом останніх місяців надають Україні західні партнери, разом із продукцією КрАЗу.
Відвідати художню та філателістичну виставки можна буде до 13 листопада у Кременчуцькій художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.
Графік роботи галереї:
Раніше ми писали, що «Укрпошта» випустить марку Кримським мостом, що палає.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер