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Кременчук, Культура

У художній галереї відкрилися виставки, присвячені захисникам і захисницям України

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 174

Запрошують любителів образотворчого мистецтва та філателії

14 жовтня у Кременчуцькій художній галереї на вул. Коцюбинського відкрилися 2 виставки - художня та філателістична. До Дня захисників і захисниць України зали галереї були заповнені любителями мистецтва, поезіями та музикою.

«Під Покровою. Захисникам України присвячується»

Понад 30 митців з Кременчука, Горішніх Плавнів, Козельщини, Полтави та Харкова представили свої роботи у техніках живопису та графіки, колажів і плакатів, комп'ютерної графіки, ляльок та кераміки. Були й інсталяції Євгена Цимбала «Орки» та «Кордон».

- Мені хотілося показати цю всю мразоту, цих хворих окупантів, яких роками програмували на знищення українців. Я сам відвоював чотири роки, списали через стан здоров'я. Зараз воює вже мій син. Тож я зобразив те, що сам пережив, і що переживає моя країна, - розповів митець.

Після поетичного відкриття виставок від народного театру «Арлекін» й пісенного від Оксани Говорухи, Антона Базилевича, Влади Чернової та Сергія Артеменка до гостей галереї звернулася її очільниця, художниця Оксана Бойко. 

- Минуло вже 200 днів, як наша країна бореться за себе. Але насправді ця війна сягає років, десятиліть і навіть сторіч. І коли минулого року ми планували виставку, присвячену захисникам і героям Україні, ми навіть не могли уявити, наскільки вона стане актуальною. Сьогодні є багато фронтів, на яких ми можемо захистити себе, вибороти свою правду, свою історію, свою ідентичність, свою національність. І один з найскладніших - це духовний, мистецький фронт, - сказала вона.

Оксана Бойко виказала слова глибокої вдячності усім митцям - учасникам виставки за те, що попри надзвичайну складність, тривогу, напругу, розпач, вони продовжують брати в руки пензлі та олівці й створювати справжній український мистецький контент.

- Ви справжні воїни, як і ті, хто боронить сьогодні наші кордони. Я вірю, що Україна буде, із таким духовним наповненням вона має статися, - додала мисткиня.

«Філателія сучасної війни»

Під такою назвою відкрилася філателістична виставка з колекції Володимира Полякова та музею військової історії Кременчука.

На одному зі стендів представлена поштова продукція від «Укрпошти» - марки, поштівки й конверти про руский воєнний корабль, гадяцьке сафарі, пса Патрона та інші сюжети з «нової» воєнної тематики повномасштабного вторгнення.

На інших стендах конверти від Кременчуцького товариства філателістів із зображеними на них 40 полеглими героями Кременчука, які захищали нашу країну під час АТО.

- Кожен з конвертів має марку «Слава Україні!» та погашення у дату загибелі воїнів, але через 5 років, - розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів.

За словами Володимира Полякова, протягом АТО найбільше хлопців гинуло у серпнях. Це справді чорний місяць для захисників.

Також на виставці представлені поштові конверти із воєнною технікою, яку протягом останніх місяців надають Україні західні партнери, разом із продукцією КрАЗу.

 

Відвідати художню та філателістичну виставки можна буде до 13 листопада у Кременчуцькій художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Графік роботи галереї:

  • середа-п'ятниця - з 10.00 до 16.00;
  • субота-неділя - 10.00 до 16.30;
  • понеділок-вівторок - вихідні дні.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» випустить марку Кримським мостом, що палає.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: виставка Кременчуцька художня галерея Кременчуцьке товариство філателістів картини марки конверт відкриття дозвілля філателія АТО День захисників і захисниць України
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