15 жовтня на ковід захворіли 25 кременчужан

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В інфекційних шпиталях на лікуванні зараз знаходиться 33 людини

15 жовтня медики зареєстрували у Кременчуці 25 нових випадків захворювання на ковід, сповістила мерія. Захворіли 10 жінок віком від 21 до 72 років, 15 чоловіків віком від 19 до 61 року. Із вперше виявлених випадків захворювання 25 пацієнтів перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 33 людини. Всього у місті налічують 25 891 хворих, одужало 24 456, померло 725.

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