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Кременчук, Спорт, Кременчук

Футболісти «Кремінь-2» поступилися мінімально на виїзді «Ниві»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 72

 

Наступний матч «Кремінь-2» проведе вдома з одеською «Реал Фармою»

Вчора, 15 жовтня, футболісти «Кремінь-2» зіграли у Вінниці проти «Ниви». Підопічні Юрія Чумака поступилися супернику у другому таймі. 

«Нива» (Вінниця) – «Кремінь-2» (Кременчук) 1:0

15.10.2022. 13.00. М. Вінниця. «Центральний міський стадіон»
Гол: Загорулько 60
Попередження: Шевчук 27, Кольцов 75
«Нива»: Попович, Лотоцький, Борячук, Мороз, Петрук, Шевчук, Кольцов (Страшкевич 89), Жуков (Костюк 89), Швець (Гаврик 82), Орнат (Панасюк 56), Загорулько (Мулик 90). Запасні: Гуменний, Чухно, Астаф’єв, Бедрак, Білик, Поліщук. Головний тренер: Олег Остапенко
«Кремінь-2»: Музичка, Кур’яков (Горобець 78), Сидоренко Д.П., Кальчук, Товкач, Ульянко, Жданович, Покась (Ковальов 58), П’ятибрат (Стецюк 73), Молько, Кучеренко. Запасні: Оксененко, Гонтар, Пилипенко Владислав, Руднєв. Головний тренер: Юрій Чумак

Атакувала «Нива» великими силами. Проте відкривати рахунок на перших хвилинах мали гості. Та як П’ятибрат після стрімкої контратаки не влучив по порожнім воротам – запитання з серії «Що? Де? Коли?»

Вінничани розхитували оборону суперника методично. Самотужки намагалися прорватися до володінь Музички Шевчук, Жуков, Загорулько. В одних випадках їм не вистачало прицільного удару, в інших – передачі йшли в нікуди. Молодь Кременчука трималася на фоні досвідченої «Ниви».

Від ганьби господарів врятував граючий президент Загорулько, який на 58 хвилині реалізував один з багатьох командних моментів. Коли дебютант Панасюк заробив кутовий, на його подачу відгукувався невисокий Кольцов. Після його скидки Артур здорово кивнув головою, дезорієнтувавши воротаря – 1:0. Це третій гол у семи матчах для граючого президента вінничан.

«Кремінь-2» вчетверте поступився в гостях і знову не забив. Вінницька «Нива» реабілітувалася за поразку в минулому турі від «Ниви» бузівської (0:2).

Man of the Match: Іван Музичка («Кремінь-2»). Другий тур поспіль відзначаємо голкіперів кременчужан. Дійсно, якби не впевнена гра на останньому рубежі Музички, команда Юрія Чумака отримала б у свої ворота не один м’яч.

Наступний матч «Кремінь-2» проведе вдома з одеською «Реал Фармою».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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