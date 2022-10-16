14 жовтня у Полтаві зник 13-річний хлопець, наступного дня мати звернулася у поліцію

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15 жовтня близько 14.00 до відділу поліції №1 (Київський підрозділ міста) у Полтаві звернулася за допомогою 51-річна місцева мешканка, яка просила допомоги у розшуку її 13-річного сина. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Хлопчик 14 жовтня мав повернутись додому, але зник безвісти. На його пошуки направили максимальну кількість поліцейських.

Менш ніж через годину пошукових заходів слідча, яка знаходилася на добовому чергуванні, самостійно його розшукала. Дитина перебувала у парку на території Київського району міста.

На даний час із хлопчиком все добре, його передали матері. Обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.