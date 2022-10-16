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У росії залишається 609 високоточних ракет

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 406

 

На початку великої війни їх було 1844

У росії на озброєнні залишається 609 високоточних ракет, на початку широкомасштабного вторгнення їх було 1844. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

В росії залишилося 609 високоточних ракет. На початку війни росії проти України кількість ракет складала 1844. Два висновки: військова поразка росії неминуча, росія – терористична держава, – написав він.

росіяни не припиняють завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Для завдання ударів противник використовує крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ракети Росія війна
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