У росії залишається 609 високоточних ракет

У росії на озброєнні залишається 609 високоточних ракет, на початку широкомасштабного вторгнення їх було 1844. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
росіяни не припиняють завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Для завдання ударів противник використовує крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер