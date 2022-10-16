У росії залишається 609 високоточних ракет

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На початку великої війни їх було 1844

У росії на озброєнні залишається 609 високоточних ракет, на початку широкомасштабного вторгнення їх було 1844. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

В росії залишилося 609 високоточних ракет. На початку війни росії проти України кількість ракет складала 1844. Два висновки: військова поразка росії неминуча, росія – терористична держава , – написав він.

росіяни не припиняють завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Для завдання ударів противник використовує крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.