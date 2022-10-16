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Переїхала до Австрії: що пропонують тим, хто тікає від війни

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 380 Коментарів: 1

 

Як допомагають з житлом та виплатами у країні Альп

Кременчужанка Марія нещодавно переїхала до Австрії. Раніше вона перебувала в Іспанії під тимчасовим захистом, проте вирішила переїхати до друзів, що мешкають у Відні.

Мені не потрібно було житло, адже я планувала залишитися у друзів. Тож шукала інформацію щодо процедури реєстрації. Було важко: багато хибною інформації, мало хто володіє англійською, тебе посилають «не туди». Знаходила адреси в інтернеті, у соцмережах, з яких мене довго перенаправляли до інших відомств.

Мене спрямували до поліції. Сказали, що записуватися до них не потрібно. Але коли я прийшла до поліції, то перше, що мене спитали – чи ви записувались? І дали номер телефону для запису, аби я зателефонувала завтра. Я телефонувала з 8 до 12 години, та чула лише автовідповідач. Прийшла до поліції знов. Вони посміялись, чого я взагалі телефоную за тим номером: там ніколи не відповідають. І так на кожному кроці. Врешті-решт мене відправили до центру Австрії – Відня. Зараз це перше місце, куди потрібно звернутись українцям, що приїжджають до Австрії. Це величезний павільйон, у якому повно людей. У ньому мене підвели до черги до поліції.

– Якщо ніде жити, які варіанти пропонують?

Відправляють у нижню Австрію у табір, розселяють у родини по країні. Проте це може бути далека глибинка. У Відні нікого зараз не залишають. Якщо ти не мешкаєш від Червоного Хреста, тоді потрібна прописка. Без неї не отримаєш ані виплати, ані дозвіл на роботу. Наприклад, в Іспанії тобі просто дають соціальну адресу, а тут – ні. Знайти, хто тебе пропише, важко, бо це впливає на розрахунки з компослуг тощо. У соцмережах багато прохань допомогти з пропискою за гроші, хоча це незаконно. Загалом дуже багато бюрократії.

– Які виплати для українців?

Я питала це у волонтерів, але ніхто точно не назвав суму. У середньому 215-260 євро на місяць залежно від складу родини.

Чи можна прожити на ці соціальні виплати?

– Я думаю, що це важко. Ціни високі. Усі кажуть, що вони дуже підвищилися. Тож прожити на 250 євро, як на мене, майже нереально. Хоча там є магазині з різними цінниками: і брендові, де кросівки по 150-200 євро, і китайські та турецькі, де за 10 євро можна купити взуття чи одяг.

– Яка вартість оренди житла?

Друзі орендують житло за 1200 євро на місяць. Це велика квартира на 90 кв. м із велетенською спальнею, гостьовою кімнатою, залою, кухнею, двома санвузлами. Моя знайома мешкає у куми та розділяє з нею орендну плату. Вона сплачує 300 євро. Ще 150 євро на покриття житла виділяє соціал.

– Скільки коштує проїзд?

- До кінця жовтня для українців він був безкоштовний: це 8 місяців! А так проїзд по місту 2,40-2,60 євро. Українці, які приїздять на своїх автомобілях з українськими номерами, не сплачують за парковку. Усі інші зобов’язані платити. Таксі у Відні дуже дороге: 15 євро містом. Але є цікавий застосунок: авто легко взяти, як і самокат, в оренду. Знайшов машину по карті, зісканував мобільним телефоном. Вартість — 0,46 євро за кілометр. Дешевше, ніж таксі.

– Яку ще допомогу ти отримувала?

Ходила до пункту видачі гуманітарної допомоги. Речі там не дуже, але що робити. Там дуже багато людей: як принесли коробку з взуттям, вони налетіли як птахи. Розгрібають все дуже швидко. Беруть навіть ношені шкарпетки пачками.

А щодо медичного обслуговування, чи воно безкоштовне?

Особисто я не зверталась до лікарів. В одній з груп знайшла історію жінки, яка розписала все на власному досвіді.

Які зарплати для українців і яку роботу можна знайти? Чи допомагає англійська у працевлаштуванні?

Добре, якщо є англійська, але для працевлаштування потрібно знати німецьку хоча б на початковому рівні. Англійською в Австрії розмовляє кожний другий. Я заходила до квіткових магазинів, цікавилася роботою. Увесь персонал розмовляє німецькою, англійська як додаткова мова. Мені пропонували 7 євро без оформлення. Але мені трохи страшно так працювати у такій країні як Австрія, де на все потрібен папірець.

Я хотіла влаштуватися хоча б прибиральницею. Дізналась, що за цю роботу платять 10 євро на годину. Це дуже швидкі гроші. Познайомилась з українками, які працюють на прибираннях, попрохала взяти мене із собою. Вони спитали, як надовго я приїхала? Коли почули, що на кілька місяців, то відмовили. Пояснили, що навіть роботи з прибирання я не знайду, бо люди мають мені довіряти. У середньому мінімальна зарплата за некваліфіковану роботу – 7-10 євро на годину. За місяць на руки – десь 1500 євро. Я бачила оголошення про прибирання у готелі, то вони пропонували 1850 євро на руки. Фармацевти заробляють в середньому 2500€. Багато є «кидалова», при чому від своїх у групах. Оголошення на кшталт 1000 євро на тиждень за репости у Facebook з приводу нерухомості.

– Чи важко влаштуватися за спеціальністю, як потрібно підтверджувати диплом?

Я знаю українку, що працює флористом. То вона три роки навчалась в Австрії, аби отримати сертифікат флориста та влаштуватися на роботу.

Чи знімають виплати у разі працевлаштування?

Так, є такі випадки. Я познайомилась із дівчиною з Полтавщини. Вона мені розповіла про двох дівчат, що отримували соцвиплати, а також підробляли в інтернеті дистанційно. Їхні сусіди з України їх «здали»: пішли до органів влади та сказали, що дівчата працюють та отримують виплати одночасно. Виплати у дівчат забрали, ще й потрібно було повернути все, що вони отримали раніше. Бо якщо в тебе є робота, ти не маєш права на виплати. Загалом Відень – дуже гарне місто, де багато визначних пам’яток. Впевнена, кожен буде закоханий в архітектуру та красу. Але тут буває дуже спокійно і тихо. Інколи здається, що нікого в цьому місті взагалі немає і ти один: пусто та безлюдно, бо всі працюють. Можливо, влітку ситуація інша.

А таким досвідом проживання діляться українці у австрійських чатах:

– Тут також проблеми з житлом. Наших друзів виганяють просто взимку! Нас поки тримають... Виплати у Словаччині вищі були – 7 євро на день, а тут 6. Зате у Словаччині ціни нижчі. Усі мої знайомі харчуються прострочкою зі спеціалізованого магазину. Інакше тут не прожити. Або сидітимете на одних макаронах. Мова - окрема тема. Вчиться дуже складно. Принаймні для мене. Дитині у школі важко. Вчителі навчити не зацікавлені: для них ми тимчасові гості. Знайомі відучилися на А1 і нічого не розуміють. Можуть сказати всього пару фраз. А на це ж убито три місяці! На роботу не беруть без мови (хіба що чистити стайні), квартиру не здадуть без роботи. Сподіваюся, я зрозуміло пояснюю... Порада: їдьте в країну, де беруть на роботу без мови, або туди, де ви хоч щось розумієте.
– Ми живемо під невеликим містечком Леобен. Квартиру знайшли самі: оренда 238 євро, отримуємо виплату на оренду 240 євро на сім'ю – це максимум. На 1 особу - 120 євро. Електрику додатково сплачуємо. Ще отримуємо виплати 200 євро на дорослого, 90 на дитину. Роботу всі, хто шукав серед знайомих, знайшли. Але в основному це кілька годин на тиждень, щоб виплати не втрачати. І знаходять зазвичай через знайомих. У селах усі один одного знають, намагаються допомогти.
– Виплати були дуже маленькими. 215€ на дорослого, доплата на житло на людину 150€, на сім'ю максимум 300€. Але світло, вода, опалення, інтернет, ведення рахунку в банку, проїзд транспорту (з листопада) – платіть самі. Допомога мізерна: іноді консерви, речі безкоштовні на барахолці. Квартира з опаленням, світлом, з усім виходить 900 €, і це будиночок покинутий у лісі, в селі.
0
Автор: mudraya
Теги: интервью Австрія біженці житло
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Коментарі: 1

95
1
Гуру:
Сьогодні, 13:32

такая лошадь могла бы принести пользу Украине,так нет ей лячно.


0 0

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