Минулого тижня до Кременчуцької дитячої лікарні привезли двох дітей, які отруїлися грибами

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 153

Цього року у Кременчуці також зафіксували три випадки підозри на отруєння грибами у дорослих

Минулого тижня до Кременчуцької міської дитячої лікарні у стані середньої тяжкості з Кременчуцького району ушпиталили двох дітей 7 та 14 років з підозрою на отруєння грибами; діагноз підтвердився. За повідомленням мерії, вони вживали зібрані та приготовані вдома дари лісу.

Цього року у Кременчуці також зафіксували три випадки підозри на отруєння грибами у дорослих.

Отруєння дикорослими грибами двох одинадцятирічних дітей цьогоріч мало місце і у сусідній Черкаській області. Вони вживали приготовані на кострі дикорослі гриби, які зібрали у лісі. Дітей одразу ж госпіталізували до місцевого закладу охорони здоров’я, звідки згодом перевели до обласної дитячої лікарні.

Грибний сезон у самому розпалі. Кременчужани із задоволенням демонструють у соцмережах результати свого грибного «полювання». На жаль, вживання грибів може бути небезпечним та призвести до тяжкого отруєння і навіть смерті.

Звертаємо увагу батьків і дорослих! Годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна! Також вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та людям старшого віку.

Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися у різний час – від 30 хвилин до кількох діб – залежно від виду грибів, які ви вживали. Симптомами можуть бути: запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг, галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності. Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте у себе або своїх близьких симптоми отруєння – негайно викликайте «швидку».