Минулого тижня до Кременчуцької дитячої лікарні привезли двох дітей, які отруїлися грибами

Минулого тижня до Кременчуцької міської дитячої лікарні у стані середньої тяжкості з Кременчуцького району ушпиталили двох дітей 7 та 14 років з підозрою на отруєння грибами; діагноз підтвердився. За повідомленням мерії, вони вживали зібрані та приготовані вдома дари лісу.
Цього року у Кременчуці також зафіксували три випадки підозри на отруєння грибами у дорослих.
Отруєння дикорослими грибами двох одинадцятирічних дітей цьогоріч мало місце і у сусідній Черкаській області. Вони вживали приготовані на кострі дикорослі гриби, які зібрали у лісі. Дітей одразу ж госпіталізували до місцевого закладу охорони здоров’я, звідки згодом перевели до обласної дитячої лікарні.
Грибний сезон у самому розпалі. Кременчужани із задоволенням демонструють у соцмережах результати свого грибного «полювання». На жаль, вживання грибів може бути небезпечним та призвести до тяжкого отруєння і навіть смерті.
Звертаємо увагу батьків і дорослих! Годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна! Також вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та людям старшого віку.
Симптоми грибного отруєння можуть з’являтися у різний час – від 30 хвилин до кількох діб – залежно від виду грибів, які ви вживали. Симптомами можуть бути: запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг, галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності. Якщо після споживання грибів ви спостерігаєте у себе або своїх близьких симптоми отруєння – негайно викликайте «швидку».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер